6 ساعات بين الركام.. شاهد- شاب فلسطيني يرفع شارة النصر من تحت الأنقاض في غزة

المشهد لقي تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الذين رأوا أنه يعبر عن صمود الشعب الفلسطيني وصعوبة قهره من قبل الاحتلال

علِق شاب فلسطيني بين أنقاض منزله بعد انهياره جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الليلة الماضية على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، وقد لقي المشهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت عدسة شاهد عيان كان حاضرا في المكان صورة الشاب وهو يرفع شارة النصر من بين أنقاض منزله الذي انهار فوقه جراء قصف الاحتلال، في وقت كان يحاول عدد من الشبان إخراجه.

وقد تفاعل مع الحدث صالح الجعفري، الذي نشر الصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، بقوله "والله لا نهزم، ظل تحت الأنقاض أكتر من 6 ساعات، وكان في حريق عنده، وانضربت كل المنطقة صواريخ وهو تحت الأنقاض، ومع كل هادا.. طلع وزع معنويات علينا كلنا، بدكم شعب زي هيك يستسلم!!".

كما وثق مقطع فيديو، نشره مجد المدهون عبر حسابه على إنستغرام، لحظة رفع الشاب شارة النصر قبل انتشاله من قبل رجال الإنقاذ ووضعه على نقالة لإسعافه وقد ظهر على وجهه آثار كدمات ودماء.

ولقي المشهد تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، الذين رأوا أنه تعبير عن صمود الشعب الفلسطيني الذي يصعب قهره أو إجباره على الاستسلام، مهما حاول المحتل.