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أحداث فلسطين

بطلب من السعودية.. اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث التصعيد في القدس وغزة

الأوضاع تفجّرت في الأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في القدس (رويترز)
الأوضاع تفجّرت في الأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في القدس (رويترز)
16/5/2021

انطلق -اليوم الأحد- الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وخصوصا في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين، وعملية استيلاء إسرائيل على منازلهم في القدس.

ودعا الوزير السعودي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن المملكة ترفض الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية.

بدوره، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى تفعيل الجهود والآليات الدولية لحماية المدنيين ومساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن "حل الدولتين أصبح مستحيلا، ومرة أخرى يفشل مجلس الأمن حتى في إصدار بيان بسبب اعتراضات الولايات المتحدة".

وشدد الوزير التركي على أن علاقات التطبيع عززت موقف إسرائيل وشجعته على انتهاك القانون الدولي واستهداف النساء والأطفال في غزة.

من جهته، ودعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية.

وأكد المالكي أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الامم المتحدة وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستوطنات.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس والمسجد الأقصى خط أحمر".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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