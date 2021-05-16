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مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة وترسل سيارات إسعاف لنقل المصابين

السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم (الجزيرة)
السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم (الجزيرة)
16/5/2021

فتحت السلطات المصرية اليوم الأحد معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال سيارات إسعاف إلى القطاع لنقل المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية.

وقال مصدران على الحدود بين مصر وقطاع غزة لوكالة رويترز اليوم إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون إلى رعاية طبية والحالات الإنسانية الأخرى.

وقالت القناة الأولى المصرية (حكومية) إن إعادة فتح المعبر استثنائيا لاستقبال المصابين جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر وكان من المقرر أن يفتح غدا الاثنين.

وذكر مصدر طبي أن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين جراء القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، مضيفا أن حافلة تقلّ 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح اليوم الأحد.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر قالت في بيان الجمعة إنه "تم رفع درجة الاستعداد في 3 منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج إلى إخلاء مستشفيات للجرحى والمصابين من غزة".

وأضاف البيان أنه تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والفرق الطبية والممرضين في هذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.

​​​​​​​وتشنّ إسرائيل منذ الاثنين عدوانا بالطائرات والمدافع والبوارج الحربية على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 181 شهيدا، بينهم 52 طفلًا و31 سيدة، فضلا عن 1225 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الأحد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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