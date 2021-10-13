بينهم شاب بثّ اعتقاله على فيسبوك.. عشرات الفيديوهات توثق اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتدت بالضرب على عشرات الشبان الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحيطها، بينهم شاب أثناء قيامه ببث مباشر على فيسبوك من داخل سيارته.

ووثق الشاب مروان الحسيني لحظة تعرضه لاعتداء عنيف من قبل قوة إسرائيلية خاصة، أثناء قيادته سيارته قرب حاجز إسرائيلي.

ويُظهر الفيديو -الذي تم التقاطه أمس الثلاثاء- لحظة هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلية على السيارة وتحطيم زجاجها، بينما يقول المحتسب "هجموا هجموا"، قبل أن تقتاده قوة منها بعنف وتُنكل به.

📹 خلال بث مباشر.. لحظة اعتقال همجي من قوات الاحتــلال للمقدسي مروان الحسيني من داخل سيارته pic.twitter.com/p3i1joVVDD — وكالة صفا (@SafaPs) October 13, 2021

وقال المحتسب -في حوار خاص لوكالة الأناضول، بينما كان يتلقى العلاج من آثار الضرب- إنه كان يقود سيارته وبصحبته والدته (65 عاما) قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، عندما هاجمه عناصر قوة خاصة إسرائيلية.

وأضاف أنه احتُجز ووالدته نحو 5 ساعات في مستوطنة معاليه أدوميم، قبل الإفراج عنه، مضيفا أنه خضع للتحقيق "تارة بحجة عدم التوقف للشرطة، وتارة بحجة البحث عن سلاح".

وذكر المحتسب أنه يعاني من إصابات عديدة برضوض في أنحاء جسمه، خاصة في الرأس والرقبة والفك؛ وقد توجه -اليوم الأربعاء- إلى المستشفى الحكومي في الخليل لتلقي العلاج.

وأوضحت العائلة عبر حسابها على فيسبوك أنه تم الاعتداء على الشاب ووالدته -وهما من سكان الخليل- قرب معاليه أدوميم المقامة على أراضي أبو ديس، ونشروا مقطع فيديو يوثق أثر الاعتداء على المركبة والتخريب الذي لحق بها.

حملة اعتقالات

وفي ذات السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة، تزامناً مع توتر الأجواء في منطقة باب العامود.

وتداولت منصات فلسطينية مقاطع فيديو وثقت توقيف واعتقال عدد من الشبان والأطفال في البلدة القديمة وباب العامود، في ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

ووثقت مقاطع أخرى قمع الاحتلال للشبان الموجودين في محيط باب العامود، بإلقاء قنابل الغاز مباشرة تجاههم، إضافة لاستدعاء شاحنات المياه العادمة إلى المكان لتفرقتهم.

فيديو يوثق احتجاز قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة pic.twitter.com/npiTnlkklk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 12, 2021

#فيديو لحظة توقيف شاب مقدسي وتفتيشه في باب العامود بالقدس الآن pic.twitter.com/nHjUtvS8z1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 12, 2021

توتر في منطقة باب العامود بالقدس.. وقوات الاحتلال تعتقل شابان قبل قليل pic.twitter.com/B5kuPx8SD4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 12, 2021

قوات الاحتلال تعتقل الطفل المقدسي يحيى بدران 11 عامًا من البلدة القديمة بالقدس pic.twitter.com/OsDDkcvS8G — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 12, 2021

الآن.. قوات الاحتلال تقمع المتواجدين في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/KG37TJEOAT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 12, 2021

توتر كبير في منطقة باب العامود بالقدس وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان pic.twitter.com/KfZz3lu6CB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 12, 2021

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد القدس توترا بعد إصدار محكمة إسرائيلية قرارا يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

وثمة أنباء متضاربة حول إلغاء هذا القرار، في ظل صمت رسمي إسرائيلي.

ويقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ودون جدوى، تدعو السلطة الفلسطينية منذ سنوات المجتمع الدولي إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.