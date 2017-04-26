اليمن: روسيا تضع خطوطا حمراء لمن يعنيه الأمر

26/04/2017

على وقع معركة الساحل الغربي في اليمن وخطى الحكومة المدعومة من التحالف العربي لاستعادة ميناء الحديدة الإستراتيجي تعلن روسيا موقفا لافتا مما يجري من تطورات نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف يحذر من هجوم قوات التحالف على ميناء الحديدة وما سماه شائعات عن تحرك نحو العاصمة صنعاء موقف أثار تساؤلات في توقيته الذي تزامن مع زخم المعارك وسط تقدم ملحوظ الجيش اليمني في مديرية حيران وميدي في الساحل الغربي للبلاد المعارك التي أطلقتها الحكومة وهدفها المعلن هو مدينة الحديدة وتعد الحديدة البوابة الواسعة لوصول المواد الغذائية التي تدخل اليمن وشريان المساعدات الدولية الحكومة اليمنية تعتبر أن سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة قد أثر بشكل مباشر على إيصال المساعدات الدولية في ظل أزمة إنسانية حادة طالت ملايين اليمنيين خصوصا مع وضع الحوثيون يدهم على كثير من المساعدات عدا عن التحكم في توزيعها في المناطق التي يسيطرون عليها وحرمان قطاعات واسعة في المناطق الأخرى بمعنى آخر تسييس قضية مساعدات واستخدامها ورقة الضغط ضد الحكومة ونافذة الاستثمار مع المجتمع الدولي الذي يتعامل مع ميليشيات الحوثيين بصورة مباشرة من هذه البوابة الإنسانية وتتهم الحكومة ميليشيات الحوثي وصالح باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة وتلقي إمدادات عسكرية أطالت أمد النزاع روسيا التي أعلنت على مدار الأزمة اليمنية دعمها للحكومة الشرعية حافظت في الوقت نفسه على علاقات مع جماعة الحوثي وصالح وأبقت الباب مفتوحا مع تلك الأطراف من خلال سفارتها في صنعاء لكن الموقف الروسي الأخير يفتح الباب لتكهنات بشأن إستراتيجيتها في المرحلة المقبلة فمن الواضح أن روسيا غير مرتاحة للدور الأميركي الجديد في اليمن الذي ترافق مع تغيير عام طرأ على كثير من مواقف إدارة الرئيس ترامب في المنطقة والعالم فرسالة وواشنطن بعد أن أرسلت وزير دفاعها جيمس ماتيس إلى السعودية حملت في طياتها دعما مباشرا وصريحا للتحالف العربي وهو ما حدا فيما يبدو بموسكو لأن تبدي في الأزمة اليمنية أنها هي الأخرى بإعلانها مواجهة الموقف الأميركي رسائل ورسائل مضادة في حرب مستعرة ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين لا يعرف متى تضع أوزارها