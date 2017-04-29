حصلت الجزيرة على صور خاصة من داخل سجن النساء المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وظهر أن عددا كبيرا من النساء قد سُجنّ مع أطفالهن في ظروف سيئة، حيث قالت بعض السجينات إنهن لا يعرفن تهمتهن ولم يجلسن مع أي محام، كما أنهن يعانين من أمراض خطيرة ولا يعالجن منها بصورة صحيحة، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الأطفال ولا يجدن لها علاجا.

وطالبت السجينات الشعب اليمني والعالم بأن يسهموا في تحريرهن من السجون، وأن يراعوا الأوضاع المأساوية التي يعيشن فيها.

وقالت إحدى السجينات في سجن صنعاء المركزي للنساء إنها اعتقلت ووضعت في السجن منذ ستة أشهر من غير أن تعرض على المحكمة أو تتمكن من مناقشة وضعها مع محام، وأضافت أن بعض النسوة منذ أربعة أعوام لا يعرفن تهمتهن، وأن الأطفال يعانون من مشكلات كثيرة، وطالبت بإطلاق سراح النساء في السجن الذي لا يمكن البقاء فيه.

وقالت الدكتورة غادة عمران -وهي إحدى السجينات- إنها تعاني من أمراض خطيرة ولا تستطيع العلاج منها داخل السجن، وإن عدم الرعاية بهن ينذر بتدهور حالاتهن الصحية.