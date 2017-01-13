كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومليشيا الحوثي أكثر من 17 ألف انتهاك طالت المدنيين في عشرين محافظة خلال عام 2016.

وفي نشرته الدورية "الراصد اليمني" حدد التحالف أن الحوثيين وأنصار صالح ارتكبوا 17 ألفا و128 انتهاكا.

وأوضحت أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وحسب النشرة التي صدرت الخميس، بلغ عدد القتلى 2466 قتيلا، وعدد الجرحى 6042 مصابا، وتم اختطاف واعتقال 5092 مدنيا، فيما تم تدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة.

وأشارت النشرة إلى تواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها المليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، حيث بلغ عدد المختطفين أكثر من خمسة آلاف مدني، بينهم عشرون امرأة و118 طفلا، تصدرت محافظة العاصمة صنعاء القائمة من حيث العدد، حيث بلغت الاختطافات 694 تلتها البيضاء بعدد عمليات اختطاف بلغت 655 ثم محافظة إب بعدد عمليات اختطاف بلغت 539.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الإسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن، ولا سيما القرار 2216، وإلزام مليشيا الحوثي وقوات صالح بوقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.