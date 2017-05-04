عقدت اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية اجتماعها الأول بمحافظة جدة السعودية برئاسة علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني وعضوية ممثلين عن السعودية والإمارات.

واطلعت اللجنة على فحوى الاتصالات التي تمت مؤخرا بين القيادات السياسية في هذه الدول، وثمنت التنسيق والتعاون في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

كما ناقشت اللجنة موضوعات تتعلق بالعمل الأمني وسير العمليات العسكرية في اليمن، لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قد جدد حرص بلاده على دعم شعب اليمن وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية، وذلك في أثناء استقباله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.