قتل عدد من الأشخاص وجرح آخرون في انفجارين استهدف أحدهما مركزا للشرطة والآخر نقطة أمنية بمدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال سكان محليون إن عناصر يشتبه بانتمائهم لـ تنظيم القاعدة هاجموا مركز شرطة المدينة والنقطة الأمنية عند مدخل المدينة الشرقي.

وقال قائد قوات التدخل السريع العميد عبد اللطيف السيد إن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة شنت فجر الأربعاء هجوما على عدد من المواقع بشقرة مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وأضاف أن قوات الحزام الأمني بأبين تصدت للهجوم وقتلت عددا من عناصر القاعدة، مؤكدا إصابة ثلاثة جنود من أفراد قواته بإصابات مختلفة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى الرازي العام بمدينة جعار.

وذكر السيد أن الاشتباكات استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة، إلا أن وقوع الهجوم تحت جنح الليل ساهم في عدم معرفة المزيد من التفاصيل حول الحادثة، خاصة في جانب العناصر المهاجمة.

وأشار إلى أن قوات عسكرية كبيرة من اللواء 115 مشاة اتجهت من زنجبار إلى شقرة وقت اندلاع الاشتباكات، مما أجبر عناصر القاعدة على الفرار إلى الجبال القريبة من المنطقة.

وأكد أن الوضع الحالي في شقرة مستتب، وأن قوات الجيش والحزام الأمني تحكم سيطرتها على المدينة من كل الاتجاهات.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، شن مسلحون ينتمون للقاعدة هجوما في شقرة ما أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أغسطس/آب 2016 السيطرة على أبين وطرد عناصر القاعدة منها، إلا أن التنظيم يشن بين الحين والآخر هجمات متكررة على نقاط أمنية ومقار عسكرية ذهب ضحيتها العشرات من الجنود.