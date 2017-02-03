قال مسؤولان أميركيان اليوم الجمعة إن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية ستتولى حماية الممرات المائية قرب اليمن من المسلحين الحوثيين، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران التي تدعم الحوثيين.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما أن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

وقبل أيام هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قرب ميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن، مما تسبب في مقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثلاثة. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية إن الهجوم كان يستهدف سفينة حربية أميركية، حيث تنشط سفن أميركية في المنطقة.





وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن إيران تلعب بالنار، وأشار في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق اليوم إلى أن الإيرانيين لا يقدرون كم كان سلفه باراك أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون مثله.



وأمس الخميس أكد ترمب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالرد على قيام إيران بتجربة صاروخية، وقال جمهوريون في الكونغرس إنهم سيدعمونه إذا قرر فرض عقوبات جديدة عليها، وقد فرضت عقوبات بالفعل اليوم ضد 13 شخصا و12 كيانا.