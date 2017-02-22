قالت مصادر يمنية للجزيرة إن اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس الأركان اليمني قتل صباح اليوم الأربعاء في جبهة المخا، حيث تدور معارك عنيفة مع

وأفادت بعض المصادر محلية والإعلامية بأن اللواء اليافعي تعرض لهجوم بصاروخ حراري أطلقته مليشيات الحوثي أثناء معارك معها في أطراف مدينة المخا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وذكرت المصادر أن اليافعي نقل إلى مستشفى ميداني يقع بالقرب من منطقة باب المندب إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أخرى أن اليافعي وعددا من مرافقيه قتلوا في معارك عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح في أطراف مدينة المخا.

وتدور معارك عنيفة بالمنطقة منذ أيام، وأعلنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة فجر اليوم الأربعاء سيطرتها على جبل النار شرقي منطقة المخا بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية، وقتل أثناء المعارك عدد من عناصر المليشيات، وأصيب العشرات بغارة لطائرات التحالف.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني يواصل تقدمه شرق مديرية المخا باتجاه منطقة البرح الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة لوقف الإمدادات للمليشيات الانقلابية.

كما حققت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة تقدما باتجاه مواقع معسكر خالد في منطقة موزع تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.