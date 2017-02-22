قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك إن سبعة ملايين يمني أصبحوا أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى، وهم من بين 17 مليون شخص غير قادرين على إطعام أنفسهم بشكل كاف.

وقال ماكغولدريك في بيان "يساورني قلق بالغ جراء تصعيد النزاع والحشد العسكري في السواحل الغربية لليمن"، في إشارة إلى معارك المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول الأممي في البيان أن "أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف، وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية، وقد أصبحت النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام" وبكميات أقل من البقية.

وأشار ماكغولدريك إلى أن هناك نقصا في المواد الغذائية وارتفاعا في أسعار الغذاء والوقود وانقطاعا في الإنتاج الزراعي، وعوامل أخرى أدت إلى انعدام الأمن الغذائي لـ17 مليون شخص، أي ما يمثل نحو 62% من سكان اليمن.

وأضاف أن التصعيد العسكري المتواصل منذ أكثر من شهر "سيكلف المدنيين غاليا" وسيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في البلد الفقير في ظل "القيود المتزايدة على دخول السلع المنقذة للأرواح -بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية- إلى ميناء الحديدة" الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأكد ماكغولدريك أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية، وأن يوفر التمويل الضروري للسماح بالاستجابة الإنسانية القائمة على مبادئ العمل الإنساني وفي أوقاتها دون تأخير.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أعلنت من جهتها أمس الثلاثاء أن نحو 462 ألف طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري حذرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف من أن 17.1 مليون يمني من أصل 27.4 مليونا يجدون صعوبة في تأمين الغذاء.

ومن أصل هذا العدد يحتاج 7.3 ملايين من المواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات إلى مساعدات غذائية عاجلة بزيادة ثلاثة ملايين عن تقديرات صيف 2016.