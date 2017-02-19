وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي اليمني، وطالبت بتصنيف مليشيا الحوثيين جماعة إرهابية.

وفي رسالة وجهها السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني، اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية طهران بأنها تشكل خطرا على الملاحة الدولية في باب المندب من خلال دعمها لمليشيا الحوثي في هجماتها على عدد من السفن المارة في المضيق.

وأكدت الحكومة اليمنية في رسالتها أن إيران مستمرة في تمويل وتسليح مليشيا الحوثي، بما يؤدي إلى تغذية استمرار الحرب في اليمن كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وتتهم المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ودول غربية إيران بخرق قرار لحظر السلاح المفروض على اليمن بموجب قرار 2231، وقالت فرنسا في وقت سابق من العام الماضي إنها ضبطت شحنة أسلحة من قبل البحرية الفرنسية، كما أن المملكة العربية السعودية ضبطت من قبل شحنات عدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت دولة الإمارات أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي احتجاجا على "تزويد" طهران للمتمردين الحوثيين اليمنيين بالأسلحة، من بينها الطائرات دون طيار التي استهدفتها قوات التحالف العربي مؤخرا، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

وحققت قوات الحكومة اليمنية الشرعية في الأيام الماضية تقدما في مناطق عدة، وخاصة في معركة الساحل الغربي، التي تهدف إلى حماية المواطنين من انتهاكات الحوثيين وفق البيانات الحكومية.

وتؤكد الحكومة الشرعية إن المواطنين في تلك المناطق يعانون القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل الحوثيين وصالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج القانون والحرمان من المساعدات وتفجير المنازل.