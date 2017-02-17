أكدت الحكومة اليمنية أن تحركات الجيش الوطني المدعوم بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تهدف لحماية المواطنين من انتهاكات "الانقلابيين".

وأشارت الحكومة -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى أن المواطنين في تلك المناطق يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل الحوثي وصالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج القانون والحرمان من المساعدات وتفجير المنازل.

وأوضح البيان أن العمليات العسكرية الرامية لطرد الحوثي وصالح من الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين، ولا سيما أنها المسؤولة عن حمايتهم.

ولفت البيان إلى أن مسلحي الحوثي وصالح يبيعون المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية -وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية- في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها تتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي من وصفتهم بالانقلابيين.