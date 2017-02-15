قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها عالجت 55 ألف جريح يمني، وأضافت أن اليمن يعاني على مدى عامين من ويلات وضع إنساني طارئ ومدمر وغير مرئي في جزء كبير منه.

وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن جو بيسلينك -اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمّان- إن عشرة آلاف ممن قدمت لهم المنظمة العلاج هم من محافظة تعز جنوب غربي اليمن، التي تدور فيها معارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وأضاف أن السكان يدفعون ثمنا باهظا في هذا النزاع الذي قتل فيه آلاف الأشخاص أو أصيبوا أو تشوهوا، إضافة الى الملايين الذين هم بحاجة للمساعدات الضرورية. ودعا كل الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى السكان الأكثر احتياجا للمساعدة.

وأشار المسؤول في أطباء بلا حدود إلى أن عددا كبيرا من سكان تعز يعانون الجوع والمرض وارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية بما فيها الوقود والكهرباء.

وأكدت المنظمة أن خسارتها في حرب اليمن مأساوية، فقد خسرت 26 موظفا ومريضا نتيجة أربع عمليات قصف على مرافقها الصحية.