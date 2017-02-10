قتل ثلاثة من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأصيب آخرون بهجوم مباغت للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، وسط استعدادات للمقاومة والجيش الوطني للزحف نحو الحديدة بعد السيطرة على المخا غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاومة الشعبية شنت هجوما من عدة اتجاهات على مواقع المليشيات في المختبي ومنعض والحيد الأسود في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وأكدت المصادر أن قتلى مليشيا الحوثي وصالح كانوا متحصنين في موقع المختبي.

وإلى الغرب، قال المتحدث باسم قيادة المنطقة الرابعة محمد النقيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن معركة السيطرة على المخا والميناء انتهت تماما، وأضاف أن الحوثيين وحلفاءهم فروا إلى منطقة يختل شمالا على بعد خمسة كيلومترات.

وتوقع النقيب أن تبدأ قواته بالتحضير لمرحلة ثانية من معركة الساحل عبر التقدم نحو مناطق جديدة في الحديدة.

وبموازاة ذلك تحدثت مصادر عسكرية عن أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية "قصفت بكثافة" في الساعات الأخيرة مواقع الحوثيين وقوات صالح في مناطق عدة من الحديدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأهالي في الحديدة أن مسلحي الحوثي وصالح "اعتقلوا" ستين شخصا خلال اليومين الماضيين في المدينة، بتهمة الموالاة للحكومة الشرعية.

يشار إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أطلقت في 7 يناير/كانون الثاني الماضي هجوما لاستعادة المناطق الممتدة على البحر الأحمر بطول 450 كلم، وبينها مدن المخا والحديدة وميدي قرب الحدود مع السعودية، وأوقعت المعارك منذ ذلك التاريخ مئات القتلى.