بدأ أساتذة في جامعة صنعاء أمس السبت إضرابا شاملا في جميع الكليات احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، وسط إصرار من جانب هؤلاء على الاستمرار بالاحتجاج حتى تحقيق كافة مطالبهم.

كما احتج الأساتذة على التعيينات الأخيرة التي أجرتها مليشيا الحوثي في عدد من مناصب عمداء الكليات ومناصب إدارية أخرى في الجامعة بالفترة الأخيرة.

ويقول بعض العاملين في الحقل التعليمي إن مليشيا الحوثي تحاول فرض هيمنتها على القطاع التعليمي وفرض رؤيتها ومشروعها وفق أجندتها الخاصة.

واشتكت نقابة الأساتذة أيضا من محاولة الحوثيين تهميشها وتقوية كيانات موالية حين اقتصرت في تعاملها على ما تعرف في اليمن بالملتقيات، وهي كيانات غير شرعية، وفق نقابة الأساتذة.