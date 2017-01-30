أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مقتل جندي أميركي وإصابة ثلاثة في هجوم شنته قوات أميركية خاصة على موقع لـ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن، ما أدى أيضا إلى مقتل العشرات من مسلحي التنظيم والمدنيين.

وأصيب أيضا جنديان أميركيان آخران عندما أرسلت طائرة عسكرية أخرى لإجلاء الجرحى، لكنها تعرضت لإطلاق نار، وفق إعلان البنتاغون

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أجاز الغارة في بيان "الأميركيون أحزنتهم أنباء فقد جندي بطل لحياته في حربنا ضد الشر والإرهاب الإسلامي المتطرف".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مروحية "أباتشي" أميركية أسقطت أثناء أول عملية عسكرية يقرها ترمب منذ تسلمه زمام السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وأكد مسؤول في وزارة الدفاع أن القوات الخاصة لم تأسر أي شخص خلال العملية.

وقالت مصادر محلية إن نحو أربعين مسلحا قتلوا في عملية إنزال نفذت في وقت مبكر صباح أمس الأحد في مديرية "ولد ربيع" بمحافظة البيضاء وسط اليمن، واستهدفت قياديا في تنظيم القاعدة.

وأوضح مسؤول يمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم استهدف مدرسة ومسجدا ومنشأة طبية يستخدمها المسلحون الجهاديون، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم 16 مدنيا، ثماني نساء وثمانية أطفال، وقتل في العملية أيضا ثلاثة ٌمن القادة المحسوبين على تنظيم القاعدة.

وأضافت المصادر المحلية أن طائرة مسيّرة دون طيار شنت غارات في منطقة "يكلا" قبل عملية الإنزال الجوي التي نفذتها ثلاث مروحيات عسكرية.