قتل ثمانية من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الثلاثاء جراء قصف شنه الجيش الوطني على مواقعهما في مأرب، فيما سقط ثلاثة جنود يمنيين أثناء مواجهات مع تنظيم القاعدة بمحافظة أبين.

وقال مراسل الجزيرة إن مدفعية الجيش اليمني قصفت مواقع للحوثيين وصالح في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، مما أدى لمقتل ثمانية من قواتهما.

وكانت منطقة المخدرة شهدت أثناء الأيام الأخيرة معارك عنيفة بين القوات الموالية للحكومة من جهة ومليشيا الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى. وأفادت التقارير بأن اشتباكات متقطعة لا تزال تدور بين الجانبين في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، استعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مناطق جديدة بمحافظة شبوة (جنوب) كما سيطرا على مرتفعات جبلية في صعدة شمالي اليمن، في حين سقط قتلى من الحوثيين وحلفائهم في غارات للتحالف العربي.

مواجهات مع القاعدة

وفي سياق متصل، قتل ثلاثة جنود يمنيين وأصيب عشرة آخرون الثلاثاء بمواجهات مع مسلحي تنظيم القاعدة في محافظة أبين بجنوب البلاد.

ونقلت رويتر أن قوات أمنية كانت في طريقها لتنفيذ حملة بمساندة طيران التحالف العربي ضد موقع لتنظيم القاعدة لكن وقعت في كمين لمسلحي التنظيم، مما أدى لمقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة عشرة آخرين.

ولم يتسن التأكد من سقوط عناصر من تنظيم القاعدة الذي صعد في الأشهر الأخيرة هجماته ضد قوات الأمن في عدة مناطق بأبين.