قال مسؤول عسكري أميركي اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترمب أجاز غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة على مقر تنظيم القاعدة في اليمن أمس، واستهدفت جمع معلومات استخبارية عن التنظيم.

وأضاف المسؤول أن القوات الأميركية لم تضبط أي متشدد أو تأخذ أي أسرى من الموقع بعد الهجوم الذي قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه أسفر عن مقتل 14 من أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

خسائر القاعدة

وقال تنظيم القاعدة إن الغارة التي وقعت في حي يكلا بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل عبد الرؤوف الذهب، الزعيم الكبير بالتنظيم، وآخرين.

في ذات الوقت، أكد مسؤول محلي ومصادر قبلية أن ثلاثة زعماء قبليين يشبته في صلتهم بالقاعدة قتلوا في الهجوم الذي استخدمت فيه أيضا صواريخ جو أرض، وهم عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب إضافة إلى سيف الجوفي.

وفي السابق، قتل شقيقان لعبد الرؤوف وسلطان الذهب كانا أيضا على صلة بتنظيم القاعدة في غارات نفذتها طائرات مسيرة.

وذكر المسؤول المحلي أن قائد مجموعات تنظيم القاعدة في المنطقة -ويدعى أبو برزان- قتل أيضا في الهجوم.

في الوقت ذاته، أفاد مسعفون في موقع الهجوم أن ثلاثين شخصا قتلوا، بينهم عشر نساء وثلاثة أطفال. ومن بين الأطفال الذين قتلوا في الغارة الطفلة أنوار العولقي، البالغة من العمر ثماني سنوات، وهي ابنة أنور العولقي المولود في الولايات المتحدة وأحد القادة اليمنيين البارزين للقاعدة والذي قتل في ضربة طائرة أميركية مسيرة عام 2011، وذلك وفقا لما ذكره جدها.