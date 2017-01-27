تصدى الجيش الوطني اليمني لهجوم شنته مليشيا الحوثيين بمديرية نِهم شرق صنعاء وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين، كما قصفت طائرات التحالف العربي مواقع للحوثيين بمديرية نهم ومنطقة المحجر شمال العاصمة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في الجيش الوطني أن ثمانية مسلحين من مليشيا الحوثيين قتلوا، بينهم قيادي ميداني، كما سقط ثلاثة في الأسر، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مديرية نهم عقب هجوم كبير شنه الحوثيون على جبال حلبان.

ومن جهة أخرى، أغار طيران التحالف العربي على آليات لمليشيات الحوثي وقوات علي عبد الله صالح في منطقة المحجر المجاورة لمعسكر الصُمع شمال صنعاء، كما تعرض المعسكر لقصف مدفعي من الجيش الوطني، ودمرت غارات التحالف عربة لمليشيا الحوثيين في جبل فراه بمديرية نهم شرق صنعاء.

وفي مدينة المخا على البحر الأحمر، قال مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس إن المعارك ما زالت مستمرة رغم سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية على المدينة، حيث يتمسك الحوثيون ببعض الجيوب في وسط المدينة وسط حصار من كافة الجهات.

وأضاف المصدر أن الجيش قطع الطريق الرابط بين مدينتي تعز والمخا، وأن المعارك والغارات أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا و27 جريحا في صفوف الحوثيين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري أن "تحرير المخا سيعمل على تأمين خط الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، كما سيساهم في تقديم الدعم اللوجستي لتحرير محافظتي تعز والحديدة، من خلال تمكن التحالف من إنزال عتاد بحري في سواحل المخا وذوباب".

وفي سياق آخر، أعلن الجيش أمس إلغاء أسماء فصائل المقاومة في محافظة تعز، بعد أيام من اندلاع اشتباكات بين فصيلين، ووافقت اللجنة الأمنية في المحافظة على تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام مجاميع مسلحة يوم الثلاثاء مقار أمنية في المحافظة، وتسليم قلعة القاهرة ومبنى الأمن السياسي لعمليات محور تعز، وتسليم نقطة تفتيش الهنجر للواء 17 مشاة والحملة الأمنية.