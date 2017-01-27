قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تغريدة إن اليمن يتخبط في دوامة من العنف والصراعات السياسية، إلا أن هناك ملامح واضحة للخروج من الأزمة عبر المقترح الذي تقدم به ويرتكز على متطلبات طرفيها.

وأضاف أن من لا يرى غير الحل العسكري سبيلا في اليمن يزيد من معاناة اليمنيين ويساعد على تزايد خطر الإرهاب.

وكان ولد الشيخ قال في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إنه تم الانتهاء من وضع الترتيبات لعقد اجتماع تحضيري يشمل ورشة عمل مدتها خمسة أيام.

وأضاف أن من يحضر الاجتماع ممثلون عن أطراف النزاع في اليمن للخروج بخطة عملية مشتركة لتعزيز عملية وقف القتال، تمهيدا للتباحث في حل سياسي شامل.

وكان المبعوث الأممي قد زار قبل أيام عدن وصنعاء للقاء أطراف الأزمة اليمنية، ودعا خلالها ممثلي الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى الدخول في مناقشات تفصيلية بشأن انسحاب قواتهما وتسليم الأسلحة كجزء من اتفاق السلام الشامل الذي يعمل على تنفيذه.

وقد رفض ولد الشيخ الالتقاء بمسؤولين في ما يسمى حكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون وصالح. وكان قد عرض الاثنين الماضي مبادرة لحل الأزمة على الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن، وأوضح أن مبادرته تتضمن شقا سياسيا وآخر أمنيا، وتنص على شرعية الرئيس هادي.

من جهته، جدد هادي في لقائه مع ولد الشيخ أحمد رفضه أي مبادرة أو تفاوض مع الحوثيين وصالح إلا وفق المرجعيات الثلاث، وهي: القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.