أعلن الجيش الوطني في اليمن أنه تمكّن وبدعم من التحالف العربي من اقتحام مدينة المخا (جنوبي غرب البلاد) وفرض السيطرة عليها وعلى مينائها الإستراتيجي.

وقال متحدث باسم الجيش إن قوات الشرعية تقوم بتمشيط أحياء المدينة ومطاردة فلول الانقلابيين التي فرّ معظمها باتجاه يختل والحديدة (شمالا).

وتعني السيطرة على ميناء المخا قطع شريان إمداد رئيسي عن الحوثيين وقوات صالح، حيث كانت تهرب عن طريقه الأسلحة والمعدات العسكرية، كما أنها ستؤدي إلى تخفيف معاناة أهل تعز وفتح متنفس جديد لهم.

وقالت مصادر عسكرية إن الوجهة التالية بعد تمشيط كامل منطقة المخا، ستكون ميناء الحديدة تمهيدا للسيطرة على كامل الساحل اليمني بما فيه الحدود مع السعودية.

وتأتي هذه التطورات في إطار عملية عسكرية واسعة تحت اسم "الرمح الذهبي" أطلقها الجيش الوطني والمقاومة في تعز ولحج في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي لاستعادة الشريط الساحلي الغربي لمحافظة تعز.

وبدأت تلك العملية في أربعة محاور؛ كان رأس العمل فيها محور ذوباب القادم من محافظة لحج، إضافة إلى محور المضاربة-الصبيحة-لحج، واستعاد الجيش الوطني خلالها السيطرة على جبال كهبوب الإستراتيجية بعد معارك عنيفة، إضافة إلى محاور إستراتيجية في تعز.

وإذا واصلت قوات الشرعية تقدمها واستطاعت السيطرة على ميناء الحديدة وكامل الساحل اليمني، ستصبح مليشيا الحوثي وقوات صالح محاصرة جوا وبحرا ويضيق الخناق عليها أكثر فأكثر.

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انفجارات

من جهة أخرى، هزت انفجارات عنيفة مدينة الحديدة (غربي البلاد) صباح الاثنين إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، حيث استهدفت كلا من هيئة تطوير تهامة ومعسكر القوات الخاصة في الكيلو 16، ومطار الحديدة ومصنع الملح في منطقة رأس عيسى.

وأعلن الجيش الوطني الأحد تصديه لهجوم شنته قوات الحوثيين وصالح جنوب غرب مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب)، مضيفا أن اثنين من تلك القوات قتلا في الهجوم وجرح عدد آخر.