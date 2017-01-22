وشن الجيش اليمني أمس السبت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي وصالح في محيط مديرية المخا غربي محافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن معارك دارت في محيط منطقة الكدحة على بعد عشرة كيلومترات من المخا، وفي محيط اللواء 35 بالمطار القديم في تعز وجبهات أخرى، مما أسفر عن مقتل خمسة من الحوثيين وإصابة العشرات، بينما قتل ثلاثة من الجيش اليمني وأصيب سبعة آخرون.

وفي تطور متصل بالمنطقة الغربية من اليمن أعلن الجيش حظر التنقل بواسطة الدراجات النارية ليلا في مدينة تعز عقب يوم من مقتل أربعة جنود برصاص مسلحين يستقلون دراجات نارية.

وأوضح بيان عسكري أن القرار يبدأ تنفيذه من مساء أمس السبت، على أن يكون الحظر من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السابعة صباحا، دون تحديد تاريخ لنهاية الحظر.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني مساء أمس السبت بمقتل ما لا يقل عن ستة من الحوثيين في غارة جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقعهم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة شرق صنعاء.

وأشار بيان الجيش إلى أن طيران التحالف استهدف دورية للمليشيات في منطقة شعب حفر غرب مدينة بيحان، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها.



وتعد منطقة شعب حفر نقطة لتجمع المليشيات القادمة من محافظة البيضاء، ومن ثم انتشارها في مواقع جبهة بيحان، بحسب البيان.



وتسيطر قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية على معظم المناطق في محافظة شبوة النفطية، في حين لا يزال الحوثيون ينتشرون في مناطق عدة بمديريتي عسيلان وبيحان الحدوديتان مع محافظة البيضاء.