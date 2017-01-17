أفاد مراسل الجزيرة في اليمن بأن قوات الجيش اليمني سيطرت على مناطق جديدة في منطقة الساحل الغربي بمحافظة تعز مع استمرار المعارك العنيفة التي تخوضها مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.



ونقل المراسل عن قادة ميدانيين قولهم إن المعارك مستمرة في منطقة الجديد على الساحل الغربي لمحافظة تعز، وإن قوات الجيش الوطني تحاصر ما تبقى من مليشيا الحوثي في أجزاء من معسكر العمري.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني باتت قريبة من المخاء، وتفصلها عنها بضعة كيلومترات فقط.

وساندت مقاتلات التحالف الجيش الوطني اليمني بشن غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع.

غارات جوية

كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي وقوات صالح في معسكر النهدين المجاور لدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدفت غارات أخرى مواقع للحوثيين في منطقة المخدرة غرب محافظة مأرب، ومنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

كما ذكر مراسل الجزيرة ظهر اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبل دوة في مديرية نهم في شرق صنعاء غداة سيطرتها على مرتفعات جبلية إستراتيجية في تلك المنطقة.

وأضاف المراسل أن الاشتباكات العنيفة لا تزال دائرة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن عدد قتلى الحرب في اليمن يصل إلى عشرة آلاف بارتفاع عن العدد السابق الذي بلغ سبعة آلاف.



وقال حق إن ارتفاع عدد القتلى "يؤكد على ضرورة حل الوضع في اليمن دون أي تأخير"، مؤكدا وجود "تكلفة إنسانية كبيرة جدا" لهذه الحرب.