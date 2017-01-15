أعلن الجيش الوطني اليمني أنه سيطر على مواقع جديدة على الطريق نحو مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز، بالتوازي مع تقدمه في محافظتي الجوف وصعدة شمالي اليمن.

فقد قال المركز الإعلامي لمحور قيادة تعز اليوم الأحد إن الجيش الوطني سيطر على منطقة الجديد بعد معسكر العمري، الذي يقع في مرتفعات جبلية وهو مخصص لتأمين منطقة باب المندب.

وأضاف المركز أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها من ثلاثة محاور باتجاه مدينة المخا الساحلية.

وكان الجيش الوطني والمقاومة أطلقا مؤخرا عملية عسكرية واسعة -سميت "الرمح الذهبي"- بدعم من التحالف العربي، وهي تستهدف طرد الحوثيين من الساحل الغربي لليمن من خلال استعادة المدن والبلدات الساحلية الواقعة شمال باب المندب ومنها مدينتا المخا والحديدة، وصولا إلى مدينة ميدي في محافظة حجة قرب الحدود مع السعودية.

وفي بداية العملية استعادت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مركز مديرية "ذو باب" ومعسكر العمري غربي محافظة تعز عقب معارك قتل فيها عشرات من الطرفين.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن طائرات التحالف نفذت اليوم أربع غارات على مواقع لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جبل "الصيبارة الشبكة" في مديرية الوازعية التي تقع جنوب غرب مدينة تعز.

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الجوف وصعدة

ميدانيا أيضا أفاد مراسل الجزيرة في اليمن بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية المتون بمحافظة الجوف (شمال شرق العاصمة صنعاء)، بعد هجوم ساندته مقاتلات التحالف العرب ومعارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح.

وقال المراسل إن الجيش والمقاومة سيطرا على عدة قرى ومناطق، بينها "سوق الاثنين" الذي كان يمثل قاعدة انطلاق وغرفة عمليات للحوثيين هناك.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل وجرح عشرات من مليشيا الحوثي وصالح، وأسر 16 على الأقل منهم، بينما قتل ثمانية من الجيش والمقاومة في المعارك.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المواجهات بين الجانبين مستمرة بعد أن تجاوز الجيش والمقاومة منطقة "سوق الاثنين". وقد شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع الحوثيين ومن بينها غرفة عملياتهم في "سوق الاثنين".

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن الجيش والمقاومة باتا على مسافة سبعة كيلومترات من مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، وهي معقل الحوثيين الرئيس الذي انطلقوا منه لاجتياح المحافظات اليمنية الأخرى بدءا من النصف الثاني لعام 2014.