تتقدم في مديرية المتون بمحافظة الجوف، بعد معارك مع مليشيا

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة وصلت إلى "سوق الاثنين" بعد هجوم شنته صباح اليوم السبت على مواقع مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع.

وقال المتحدث باسم المقاومة في محافظة الجوف عبد الله الأشرف إن الجيش والمقاومة سيطرا على عدة مناطق منها قرية آل منيف وآل حليمان وآل عبدان وآل رده وقرية آل ضوير والسرحات.

وتزامنا مع تقدم الجيش الوطني بمديرية المتون، شنت قوات "الوطني" والمقاومة هجوما على مواقع الحوثيين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.

وفي تعز (جنوب غربي البلاد) نظم ناشطون وقفة لدعم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف بالساحل الغربي. وطالبوا بأن تستمر العمليات العسكرية حتى رفع ِالحصار عن مدينة تعز وتحريرها بالكامل.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت في وقت سابق إن الجيش الوطني حقق تقدما بمحافظة صعدة شمالي البلاد، حيث شن أمس الجمعة هجوما على مواقع الحوثيين في علب وصعدة والبقع، مما مكنه من التقدم على الجبهة الشمالية.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني تقدمت في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، كما سيطرت على أجزاء من آل صبحان بمنطقة مندبة.