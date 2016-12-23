أفاد مراسل الجزيرة في اليمن بأن الجيش الوطني سيطر على جبلين إستراتيجيين في مديرية "نِهْمْ" شرق العاصمة صنعاء بعد اشتباكات مع الحوثيين وحلفائهم.

وقال المراسل إن قوات الجيش سيطرت على جبل "القتب" المطل على مركز المديرية، وكذلك جبل "قرن ودعة" بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأضاف أن سيطرة الجيش الوطني جاءت بدعم جوي من مقاتلات التحالف العربي.

من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي للمقاومة في صنعاء إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرا على خمس تلال جبلية محاذية لجبل القتب في مديرية نهم.

وأضاف المركز أن الجيش والمقاومة حققا مزيدا من التقدم باتجاه قرية "وادي محلي" في نهم، وقال إن

طائرات التحالف العربي نفذت أكثر من ست غارات جوية على تعزيزات عسكرية لقوات الحوثي وصالح في جبل القتب.

وتوغلت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مديرية نهم لأول مرة قبل عام وسيطرت على أجزاء منها، وتسعى للتقدم في مديريات أرحب وبني حشيش وبني الحارث في محاولة للتوغل أكثر باتجاه العاصمة.

وتأتي التطورات الجديدة بالتوازي مع اشتباكات يخوضها الجيش والمقاومة في محاور قتال أخرى، خاصة في تعز (جنوب غربي اليمن) وصعدة معقل الحوثيين شمالي البلاد.